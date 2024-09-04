В Германии нелегальные гемблинг-операторы не смогут размещать рекламу в Google

Компания Google ужесточила правил рекламы азартных игр в Германии.

По данным Casino Nieuws, с конца сентября использовать рекламные возможности Google смогу только лицензированные на местном рынке компании.

С 25 сентября подать заявку на размещение рекламы смогут только компании, имеющие лицензию GGL — Федерального управления по азартным играм Германии.

Кроме того, согласно правилам Google, рекламировать в Германии можно будет только те формы азартных игр, которые официально разрешены в стране.

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