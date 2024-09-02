Победа России над Вьетнамом обвалилась с 1.42 до 1.32. На разгром дают коэффициент 3.30

Букмекеры уверены в победе сборной России над Вьетнамом.

За неделю коэффициент на победу команды Валерия Карпина в товарищеском матче упал с 1.42 до 1.32. На разгромную победу России дают коэффициент 3.30.

Букмекеры считают, что матч получится результативным – на тотал больше 2,5 можно поставить за 1.76.

Игра состоится 5 сентября и начнется в 16:00 мск.

Ставки на Спортсе

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