«Динамо» упустило победу над «Оренбургом» в концовке матча. В лайве на ничью зашел кэф 9.00
«Динамо» сыграло вничью с «Оренбургом» (2:2) на выезде в 7-м туре РПЛ (2:2).
До матча на ничью можно было поставить за 4.20. В лайве при счете 2:1 в пользу «Динамо» коэффициент на такой исход поднялся до 9.00. Тотал больше 3,5 голов зашел за 2.48.
У «Оренбурга» всего одна победа в текущем сезоне – над «Спартаком» в 1-м туре РПЛ (2:0).
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