«Динамо» упустило победу над «Оренбургом» в концовке матча. В лайве на ничью зашел кэф 9.00

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«Динамо» сыграло вничью с «Оренбургом» (2:2) на выезде в 7-м туре РПЛ (2:2).

До матча на ничью можно было поставить за 4.20. В лайве при счете 2:1 в пользу «Динамо» коэффициент на такой исход поднялся до 9.00. Тотал больше 3,5 голов зашел за 2.48.

У «Оренбурга» всего одна победа в текущем сезоне – над «Спартаком» в 1-м туре РПЛ (2:0).

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4 комментария
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Оренбург специализируется по столичным клубам, кто там на очереди?
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По игре мог и Оренбург вырвать победу в концовке, так что победу упустили вообще все
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Динамо предлагаю устроить индивидуальный турнир по пенкам😄
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Оренбург специализируется по столичным клубам, кто там на очереди?
Локомотив🤭
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