Путинцева уступила Синьюй Ван три раза за год, но котируется явным фаворитом матча на US Open

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Юлия Путинцева и Ван Синьюй встретятся в 1/32 финала US Open.

Теннисистки трижды играли между собой за последний год – во всех трех встречах победила китаянка.

Несмотря на это, Путинцева котируется фаворитом встречи за 1.45. На победу Ван можно поставить с коэффициентом 2.75.

Матч состоится 29 августа и начнется в 18:00 мск.

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