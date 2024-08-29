Тотал меньше 3 сыграл в 11 последних домашних матчах «Серветта» в еврокубках. 2.09 – продление тренда с «Челси»

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«Серветт» примет «Челси» в ответном матче раунда плей-офф Лиги конференции.

Первая игра завершилась победой лондонского клуба со счетом 2:0.

В 11 последних домашних матчах «Серветта» в еврокубках сыграл тотал меньше 3. Букмекеры дают коэффициент 2.09 на продление тренда в сегодняшней игре.

Матч состоится 29 августа и начнется в 21:30 мск.

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