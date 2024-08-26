Шипачев котируется фаворитом бомбардирской гонки КХЛ. На победу Кузнецова дают 15.00
Букмекеры открыли линию на итоги бомбардирской гонки КХЛ.
Фаворитом у букмекеров котируется Вадим Шипачев. На победу форварда минского «Динамо» дают коэффициент 6.00.
Вторым котируется Николай Голдобин (10.00) из «Спартака». Третье место делят Евгений Кузнецов (СКА), Джордан Уил («Динамо») и Павел Порядин («Спартак») – по 15.00.
Шансы остальных игроков оцениваются от 25.00.
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