Шипачев котируется фаворитом бомбардирской гонки КХЛ. На победу Кузнецова дают 15.00

Теги СКА Спартак Динамо Минск КХЛ Ставки на спорт Евгений Кузнецов Вадим Шипачев Динамо Джордан Уил Николай Голдобин Павел Порядин Ставки на хоккей Ставки на сегодня Ставки

Букмекеры открыли линию на итоги бомбардирской гонки КХЛ.

Фаворитом у букмекеров котируется Вадим Шипачев. На победу форварда минского «Динамо» дают коэффициент 6.00.

Вторым котируется Николай Голдобин (10.00) из «Спартака». Третье место делят Евгений Кузнецов (СКА), Джордан Уил («Динамо») и Павел Порядин («Спартак») – по 15.00.

Шансы остальных игроков оцениваются от 25.00.

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5 комментариев
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А что с Гусевым? Я пропустил что-то?
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А где Гусев, Ткачев?
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Ответ StolCh
А что с Гусевым? Я пропустил что-то?
Тоже самое сразу подумал . Идиоты
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Ответ Al561
А где Гусев, Ткачев?
Ткачёв травмирован, хорошо, если зимой на коньки встанет вообще
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Ответ Олег Чача
Ткачёв травмирован, хорошо, если зимой на коньки встанет вообще
Понял, как-то упустил его травму.
Но зато Буше восстановился, и его рейтинге букмекеров тоже нет.
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