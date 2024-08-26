Коэффициент на чемпионство «Спартака» обвалился более чем в 2 раза за неделю

Букмекеры обновили котировки на итоги РПЛ в сезоне-2024/25.

Коэффициент на чемпионство «Зенита» вырос с 1.18 до 1.52 по сравнению с 4-м туром чемпионата.

Титул «Спартака» обвалился более чем в два раза за неделю – с 20.00 до 9.00. С таким же коэффициентом можно поставить на чемпионство «Динамо».

«Локомотив» котируется четвертым за 12.00. Шансы остальных команд оцениваются от 15.00.

Ставки на Спортсе

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