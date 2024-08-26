Коэффициент на чемпионство «Спартака» обвалился более чем в 2 раза за неделю

Теги Спартак Локомотив Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

Букмекеры обновили котировки на итоги РПЛ в сезоне-2024/25.

Коэффициент на чемпионство «Зенита» вырос с 1.18 до 1.52 по сравнению с 4-м туром чемпионата.

Титул «Спартака» обвалился более чем в два раза за неделю – с 20.00 до 9.00. С таким же коэффициентом можно поставить на чемпионство «Динамо».

«Локомотив» котируется четвертым за 12.00. Шансы остальных команд оцениваются от 15.00.

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6 комментариев
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Ответ Zenith forever
Комментарий удален пользователем
😂😂😂 когда попытался накинуть что-то умное, но выставил себя альтернативно одаренным

Во-первых, никто себя героем не считает. Не надоело сочинять за других?
Во-вторых, когда коэффициент падает, это значит, что вероятность события выше. То есть поставив на это событие, ты заработаешь меньше🤡
+23
-1
+22
Новый тренер Станкович, новые игроки, манера поведения футболистов на поле, несмотря на 1 поражение и 2 ничьи, команда изменилась, хотя нет Соболева, Промеса ключевых заводил, Может это новая Эра Спартака, которая приведет к новым ПОБЕДАМ, будем надеяться на лучшее.
+25
-9
+16
Ответ Zenith forever
Комментарий удален пользователем
иногда лучше молчать, чем говорить 😂
+10
-2
+8
Комментарий удален пользователем
Хочется Газзаева процитировать: Вы что творите? Козлы вонючие (с)
0
0
0
Ответ Zenith forever
Комментарий удален пользователем
Я уверен- другие клубы, сыгравшие вничью с Зенитом, очень огорчались что УПУСТИЛИ победу! Да?
+3
-3
0
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