Букмекеры начали принимать ставки на освобождение Дурова из-под стражи

Криптобукмекер Polymarket принимает ставки на освобождение Павла Дурова из-под стражи.

Ранее основателя Telegram задержали в Париже: его считают причастным к незаконным действиям, проводимым через мессенджер. Среди прочего в приложении нелегально транслировали Лигу 1.

Polymarket считает, что Дурова не выпустят до конца августа и дает на это 1.29. Если Павла освободят в оставшиеся дни месяца, сыграет коэффициент 4.34.

Также букмекер уверен, что ни одна из стран Евросоюза не заблокирует Telegram до октября – 1.13. На обратный исход можно поставить за 8.33.

Ставки на Спортсе

В АПЛ замечен тотал больше 9.5. У «Ман Сити» и «Челси» – аномальные таймы