Букмекеры начали принимать ставки на освобождение Дурова из-под стражи

Теги лига 1 Франция Ставки на спорт Ставки на сегодня Павел Дуров Ставки

Криптобукмекер Polymarket принимает ставки на освобождение Павла Дурова из-под стражи.

Ранее основателя Telegram задержали в Париже: его считают причастным к незаконным действиям, проводимым через мессенджер. Среди прочего в приложении нелегально транслировали Лигу 1.

Polymarket считает, что Дурова не выпустят до конца августа и дает на это 1.29. Если Павла освободят в оставшиеся дни месяца, сыграет коэффициент 4.34.

Также букмекер уверен, что ни одна из стран Евросоюза не заблокирует Telegram до октября – 1.13. На обратный исход можно поставить за 8.33.

Ставки на Спортсе

В АПЛ замечен тотал больше 9.5. У «Ман Сити» и «Челси» – аномальные таймы

2 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вот это действительно спортивная новость, а не вот это ваше всё
+2
0
+2
Ставку ’отпетушат’ да/нет по чем дают
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий