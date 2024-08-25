Слот – первый тренер «Ливерпуля» с 1991-го с победами в двух стартовых матчах чемпионата Англии. У Клоппа в 2015-м было две ничьих
«Ливерпуль» обыграл «Брентфорд» (2:0) во 2-м туре АПЛ.
Арне Слот стал первым тренером «красных» с 1991 года, кто выиграл два своих стартовых матча в чемпионате Англии. В последний раз подобное совершал Грэм Сунесс.
Юрген Клопп в 2015-м начал с двух ничьих.
В АПЛ замечен тотал больше 9.5. У «Ман Сити» и «Челси» – аномальные таймы
Так что Слот не только "не сломал", но и перенастроил.
Сброд, доставшийся Клоппу в 2015-м, середняк тогдашней АПЛ и готовая команда, претендент на титул в 2024 для Слота.