Слот – первый тренер «Ливерпуля» с 1991-го с победами в двух стартовых матчах чемпионата Англии. У Клоппа в 2015-м было две ничьих

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Грэм Сунесс Ставки на спорт Арне Слот Брентфорд Ставки на футбол Ставки

«Ливерпуль» обыграл «Брентфорд» (2:0) во 2-м туре АПЛ.

Арне Слот стал первым тренером «красных» с 1991 года, кто выиграл два своих стартовых матча в чемпионате Англии. В последний раз подобное совершал Грэм Сунесс.

Юрген Клопп в 2015-м начал с двух ничьих. 

Ставки на Спортсе

В АПЛ замечен тотал больше 9.5. У «Ман Сити» и «Челси» – аномальные таймы

24 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Я б не делал выводы заранее. У Ливерпуля на старте только аутсайдеры — Ипсвич, Брентфорд, МЮ, Ноттингем, вот с Борнмутом в конце сентября увидим, на что способна команда Слота.
+89
-4
+85
Багаж Роджерса и Клоппа несравнимы) Я думаю, немало команд мечтали бы получить такой подарок от Юргена, каким был нынешний Ливерпуль
+63
0
+63
Слоту досталась хорошая команда, и он не стал ничего ломать, это самое главное
+39
0
+39
Ответ kaka10
Ну как сказать После Моуринио например команды это выжженая земля, выжатая тряпка
Именно поэтому Карло выиграл с Реал ЛЧ, Конте взял чемпионство с Челси, Грант вывел Челси в финал ЛЧ
+28
-1
+27
Ответ Marco Marin
Команда играет совсем не как при Клоппе - это невооруженным взглядом видно. Так что Слот не только "не сломал", но и перенастроил.
согласен, стало меньше вертикальности, и Слот грамотно использует комбинации и быстрые выпады, пока лишь смущает отсутствие трансферов если не в основу, то для глубины, но это вопросы не к Слоту, а Эдвардсу и Хьюзу
+25
0
+25
Ответ mantihor_e
Слоту досталась хорошая команда, и он не стал ничего ломать, это самое главное
Команда играет совсем не как при Клоппе - это невооруженным взглядом видно.
Так что Слот не только "не сломал", но и перенастроил.
+26
-1
+25
Как можно сравнить две этих Ливерпуля?

Сброд, доставшийся Клоппу в 2015-м, середняк тогдашней АПЛ и готовая команда, претендент на титул в 2024 для Слота.
+23
0
+23
Клопп начинал с Миньоле и ко, а Слоту даже покупать никого не пришлось. Да и соперники пока не самые серьёзные. Но результат важнее. Дальше — интереснее. Посмотрим. YNWA
+7
0
+7
Ответ karaDENIZZZ
Как можно сравнить две этих Ливерпуля? Сброд, доставшийся Клоппу в 2015-м, середняк тогдашней АПЛ и готовая команда, претендент на титул в 2024 для Слота.
Без трансферов врят ли претендент,к сожалению
+9
-3
+6
Ответ Бондарев Олег
Багаж Роджерса и Клоппа несравнимы) Я думаю, немало команд мечтали бы получить такой подарок от Юргена, каким был нынешний Ливерпуль
Да, за прошлый сезон клопп уже провел отличную перестройку и новому тренеру нужно только ее закончить. Но с такими ресурсами за чемпионство бороться не будем, но место в тройке уже хорошо. Главное, чтобы игра радовала 👌
+3
0
+3
Ответ Alex Sarus
Нужен игрок в пару к Маке.
с командами уровня Брентфорда и Ипсвича (при всем к ним уважении) Гравенберх неплохо справляется, хоть и с обрезами, но с Сити, Арсеналом и всеми, кто весь матч будут прессинговать будут проблемы, Субименди отказался и за неделю до закрытия ТО будет трудно найти достойного игрока в старт
+3
0
+3
Ответ mantihor_e
согласен, стало меньше вертикальности, и Слот грамотно использует комбинации и быстрые выпады, пока лишь смущает отсутствие трансферов если не в основу, то для глубины, но это вопросы не к Слоту, а Эдвардсу и Хьюзу
Нужен игрок в пару к Маке.
+1
0
+1
Ребят! Какой состав был у Клоппа от Роджерса и какой состав есть сейчас у Слота это большая разница!!! То что сделал Клопп от всей души и всем сердцем вкладывал в успех команды и как тренер и человек это не сравнить!!!!!!
+1
0
+1
Ответ Stewart Крепкий
В сезоне 13-14 первые 3 победы были со счетом 1-0 ало 🤡🤡
Имеется в виду не старт сезона а первые матчи нового тренера.
+1
0
+1
По Слоту рано делать выводы до нового года можно многое понять сможет ли он без трансферов выступать на всех турнирах и без потерь) время покажет)
0
0
0
Ответ Marco Marin
Команда играет совсем не как при Клоппе - это невооруженным взглядом видно. Так что Слот не только "не сломал", но и перенастроил.
А точнее скорректировал
0
0
0
Ответ mantihor_e
согласен, стало меньше вертикальности, и Слот грамотно использует комбинации и быстрые выпады, пока лишь смущает отсутствие трансферов если не в основу, то для глубины, но это вопросы не к Слоту, а Эдвардсу и Хьюзу
Согласен) но точнее к Генри который присутствуя на матче видел что не хватает глубины состава! Удивляюсь если Ливерпуль купит 2 супертоповых игроков до закрытия лто!
0
0
0
Ответ Роман Мироненко
Первым, кто дважды отскочил))
хватит плакать
0
0
0
посмотрим на него когда закончится богаж Клопа
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий