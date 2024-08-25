Мбаппе самый вероятный автор гола в матче «Реал» – «Вальядолид» по мнению букмекеров

«Реал» примет «Вальядолид» во 2-м туре Ла Лиги.

Букмекеры считают Килиана Мбаппе самым вероятным автором гола в матче. Если форвард сливочных отличится, сыграет коэффициент 1.57. На дубль француза предлагается 4.15.

На гол Винисиуса дают 1.90. Забитый мяч Родриго оценивается в 2.30.

Матч пройдет 25 августа. Начало – в 18:00 мск.

Ставки на Спортсе

«Зенит» и «Спартак» – строго против прогноза букмекеров: сохранили серии и пробили кэф 10.50