Мбаппе самый вероятный автор гола в матче «Реал» – «Вальядолид» по мнению букмекеров

Теги Реал Мадрид Ла Лига Вальядолид Ставки на спорт Килиан Мбаппе Ставки на футбол Винисиус Жуниор Родриго Ставки

«Реал» примет «Вальядолид» во 2-м туре Ла Лиги.

Букмекеры считают Килиана Мбаппе самым вероятным автором гола в матче. Если форвард сливочных отличится, сыграет коэффициент 1.57. На дубль француза предлагается 4.15.

На гол Винисиуса дают 1.90. Забитый мяч Родриго оценивается в 2.30.

Матч пройдет 25 августа. Начало – в 18:00 мск.

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7 комментариев
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дудки. Зачем вообще переходил из ПСЖ - это был его клуб. Реал не его
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Арда со штрафного
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Да нихрена этот ваш мбабло не забил
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мбаппе уже всё
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