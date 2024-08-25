Мбаппе самый вероятный автор гола в матче «Реал» – «Вальядолид» по мнению букмекеров
«Реал» примет «Вальядолид» во 2-м туре Ла Лиги.
Букмекеры считают Килиана Мбаппе самым вероятным автором гола в матче. Если форвард сливочных отличится, сыграет коэффициент 1.57. На дубль француза предлагается 4.15.
На гол Винисиуса дают 1.90. Забитый мяч Родриго оценивается в 2.30.
Матч пройдет 25 августа. Начало – в 18:00 мск.
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