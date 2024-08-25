«Ростов» котируется андердогом против «Локомотива». Команда не обыгрывает «железнодорожников» на выезде с 2021 года

«Локомотив» принимает «Ростов» в матче 6-го тура РПЛ.

«Локо» – небольшой фаворит за 2.10. Победа гостей оценивается в 3.50, ничья – в 3.80.

«Ростов» не обыгрывает «железнодорожников» на выезде с 2021 года. Последний выигрыш был в 10-м туре сезона-2021/22 (2:1).

Матч пройдет 25 августа. Начало – в 20:00 мск.

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