«Ростов» котируется андердогом против «Локомотива». Команда не обыгрывает «железнодорожников» на выезде с 2021 года

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«Локомотив» принимает «Ростов» в матче 6-го тура РПЛ.

«Локо» – небольшой фаворит за 2.10. Победа гостей оценивается в 3.50, ничья – в 3.80.

«Ростов» не обыгрывает «железнодорожников» на выезде с 2021 года. Последний выигрыш был в 10-м туре сезона-2021/22 (2:1).

Матч пройдет 25 августа. Начало – в 20:00 мск.

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2 комментария
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пожелаю победы нашему Ростову
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Заголовок "на загляденье". А что, были случаи, когда Ростов в Москве против Локо шёл фаворитом?
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