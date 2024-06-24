Консерваторов подозревают в ставках на выборы в британский парламент. Они могли использовать инсайдерскую информацию

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Представители консервативной партии Великобритании могли делать ставки на ближайшие парламентские выборы с использованием инсайдерской информации.

По данным The Guardian, на прошлой неделе консерватор Крейг Уильямс, баллотирующийся в парламент Уэльса, поставил 100 фунтов стерлингов на то, что премьер-министр Риши Сунак назначит парламентские выборы на июль. Спустя несколько дней в ставках на это же событие уличили одного из телохранителей Сунака и Лору Сондерс, еще одного депутата от консерваторов.

Отмечается, что муж Сондерс Тони Ли на фоне скандала покинул пост руководителя предвыборного штаба консервативной партии за две недели до выборов.

В Британии разрешены ставки на политику, однако консерваторам вменяют ставки с использованием инсайдерской информации, что является уголовным преступлением.

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