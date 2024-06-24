Монфис идет явным фаворитом против Тима, хотя ни разу не побеждал его на корте

Гаэль Монфис и Доминик Тим встретятся на турнире в Мальорке.

Монфис ни разу в карьере не побеждал Тима на корте. Единственная победа – отказ австрийца в 2018 году.

Теннисисты провели четыре матча с 2016 года – Тим победил всухую четыре раза.

Букмекеры считают Монфиса явным фаворитом встречи за 1.39. На победу Тима дают 2.73.

Игра пройдет 24 июня, начало – в 19:00 мск.

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