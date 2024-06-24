Венгрия на последних секундах вырвала победу в матче с Шотландией. В лайве на венгров давали 4.10

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Венгрия обыграла Шотландию в 3-м туре группового этапа Евро-2024 (1:0).

Единственный гол в матче на 100-й минуте забил Кевин Чобот. В лайве победа венгров оценивалась коэффициентом 4.10. Перед стартом встречи на выигрыш Венгрии можно было поставить за 2.50.

По итогам группового этапа Венгрия набрала 3 очка и финишировала на 3-й строчке в группе А.

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