Германия спаслась от поражения в концовке матча со Швейцарией. В лайве на ничью давали 7.60

Теги Сборная Германии по футболу Сборная Швейцарии по футболу Евро-2024 Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки

Швейцария и Германия сыграли вничью в 3-м туре группового этапа Евро-2024.

Швейцария повела в счете на 28-й минуте после гола Дана Ндойе. Германия спаслась от поражения в концовке матча. Отличился Никлас Фюллькруг. Перед стартом матча непроигрыш швейцарцев шел за 2.32.

В лайве на ничью предлагался коэффициент 7.60.

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2 комментария
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Зря сравняли. А2 попадает в более приятную и легкую сетку, нежели А1:

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/festival/3249757.html
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Немцы всегда немцы, с ними даже не интересно! :-)
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