Германия спаслась от поражения в концовке матча со Швейцарией. В лайве на ничью давали 7.60
Швейцария и Германия сыграли вничью в 3-м туре группового этапа Евро-2024.
Швейцария повела в счете на 28-й минуте после гола Дана Ндойе. Германия спаслась от поражения в концовке матча. Отличился Никлас Фюллькруг. Перед стартом матча непроигрыш швейцарцев шел за 2.32.
В лайве на ничью предлагался коэффициент 7.60.
Автогол – лучшая ставка Евро. Сколько уже можно было выиграть?
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