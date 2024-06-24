Германия спаслась от поражения в концовке матча со Швейцарией. В лайве на ничью давали 7.60

Швейцария и Германия сыграли вничью в 3-м туре группового этапа Евро-2024.

Швейцария повела в счете на 28-й минуте после гола Дана Ндойе. Германия спаслась от поражения в концовке матча. Отличился Никлас Фюллькруг. Перед стартом матча непроигрыш швейцарцев шел за 2.32.

В лайве на ничью предлагался коэффициент 7.60.

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