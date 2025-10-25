«Наполи» и «Интер» 3 матча подряд сыграли со счетом 1:1. На продление серии букмекеры дают 17% вероятности

«Интер» сыграет в гостях с «Наполи» в 8-м туре Серии А.

«Интер» – небольшой фаворит с коэффициентом 2.32. На победу «Наполи» букмекеры дают 3.50, на ничью – 3.30.

3 последних встречи между этими командами завершились со счетом 1:1. На продление серии можно поставить за 5.80 (около 17% вероятности). 1:1 – самый вероятный счет в предматчевой линии.

Также «Интер» не проигрывает «Наполи» 5 матчей подряд. 1.33 – снова не уступит.

Встреча состоится 25 октября. Начало – в 19:00 мск.

