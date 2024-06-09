Алькарас или Зверев заберут Кубок Мушкетеров. А почему «Ролан Гаррос» так назвал трофей?

В 1920-х четыре французских теннисиста настолько захватили господство в мужском теннисе, что американский писатель Фрэнсис Скотт Фицджеральд, автор «Великого Гэтсби», писал : «Стоило французам как следует заинтересоваться теннисом, как Кубок Дэвиса автоматически потянулся к их воле к победе». Сейчас кубком, названным в их честь, награждают победителя «Ролан Гаррос». А что за этим стоит?

Мушкетеры, которые собрали 35 «Шлемов»

Рене Лакост, Жан Боротра, Анри Коше и Жак Брюньон вошли в историю тенниса как Четыре мушкетера. В 1926 году, когда они играли второй финал Кубка Дэвиса подряд, их так назвал американский теннисист и чемпион «Больших шлемов» Генри Слокум. А потом «мушкетеров» быстро подхватили французские журналисты :

«В Нью-Йорке и Филадельфии у них было прозвище, очень любимое американцами. Они не стеснялись отождествлять Боротра с д’Артаньяном или Брюньона с Арамисом, и их часто прославляли как четырех мушкетеров ХХ века».

Говорят , что прозвище закрепилось за ними из-за их интересной манеры игры, чем-то похожей на фехтование, и сплоченного командного духа, который особенно проявлялся в парных матчах.

Брюньон и Коше после победы на парном «Уимблдоне»-1926

И они действительно сделали для французского и мирового тенниса очень многое. Лакост («Крокодил»), Боротра («Прыгучий баск»), Коше («Фокусник»), Брюньон («Тото») на четверых завоевали 35 «Больших шлемов»: 18 одиночных и 17 парных. Они доминировали на Кубке Дэвиса шесть лет подряд – приносили победы Франции с 1927-го по 1932-й.

А еще их первая победа в 1927-м подарила нам современный стадион, на котором играют «Ролан Гаррос». Тогда страна-победительница турнира должна была провести следующий Кубок Дэвиса – для этого и был построен новый стадион.

Лакост после победы на «Уимблдоне»-1928, в финале которого обыграл Коше

«Наше медленное восхождение к Кубку Дэвиса началось в конце [Первой мировой] войны. Начиная с 1922 года Боротра, Коше и я – а мы в одиночной игре были сильнее Брюньона – стали помогать друг другу своим соперничеством. Мы были полны решимости заплатить за победу полной ценой – в течение пяти лет каждый день по три-четыре часа зимой и летом проводили на корте, порой играли и два раза в день. Я больше помню то, с каким трудом изменял положение большого пальца на ручке ракетки, чем овации зрителей», – вспоминал Лакост.

Делали из тенниса бизнес и продавали топливо между матчами

Лакост не считал теннис своим главным занятием: «Изобретатель! Если бы мне нужно было напечатать на визитке свой род занятий, я бы напечатал именно это. Я всю жизнь что-то изобретаю». Самые важные творения Лакоста, помимо известной рубашки-поло, – намотки и ракетка Т2000 с инновационной схемой крепления струн. Эту модель, которая за 12 лет принесла спортсменам 46 побед на «Шлемах», он продал Wilson. Еще Лакост занимался клюшками для гольфа (его жена и дочь были гольфистками) – получил патент на клюшки нового поколения из композитного материала вместо привычного дерева.

Лакост у себя дома с изобретенными им ракетками (1994)

Коше, как и Лакосту, нравилась идея работы со спортивной экипировкой. Но если поло с крокодилом начало набирать популярность во время и после теннисной карьеры Лакоста, то Коше бизнес чуть не лишил части успехов. В 1923-м, когда Коше уже был чемпионом Франции, он решил пойти по стопам родителей и вместе с сестрой открыл магазин спортивных товаров в Лионе. Из-за этого он примерно на год перестал играть – но вернулся в 1924-м и взял еще 12 «Шлемов».

Вообще жизнь Четырех мушкетеров вне тенниса была очень разной – например, Боротра бросил школу ради того, чтобы стать добровольцем в Первой мировой войне и дослужился до младшего лейтенанта. А после войны стал работать в топливной компании – закрывал сделки, играя в теннис с важными людьми. Путешествия по турнирам тоже помогали – тогда такие дальние поездки как, например, США или Австралия, были очень редкими, а Боротра все равно участвовал в «Шлемах» и мог попутно вести деловые переговоры.

Боротра и Коше на «Ролан Гаррос» показывают, как держать ракетку (1950)

Мушкетеры сильно отличались друг от друга даже в теннисе – Брюньон был отличным парным игроком и умел выстроить игру так, чтобы у его партнера была возможность нанести решающий удар. Боротра любил бить в прыжке у сетки – за это и игру в баскском берете его и назвали «Прыгучим баском» – и развлекать зрителей разными выходками, а вот Коше и Лакоста запомнили на корте как выдающихся тактиков. Крокодил даже собирал досье на соперников – и фактически стал одним из первых аналитиков в теннисе.

Но несмотря ни на что, на корте они всегда объединялись и стояли один за всех и все за одного – как в романе Дюма.

Урна для праха вместо награды и четыре телохранителя

Чемпионат Франции проводят с 1891 года («Большим шлемом» он стал в 1925-м), но кубки победителям стали вручать только в 1953-м. А мужской трофей таким, каким мы его знаем сегодня, появился и вовсе в 1981-м.

Бьорн Борг первым получил Кубок Мушкетеров 1.0 (1981)

Вообще организаторы турнира хотели создать новый трофей в 1979-м, одновременно с кубком Сюзан Ленглен. Через новые трофеи глава федерации тенниса Франции Филипп Шатрие хотел прославить успехи Четырех мушкетеров. Но первая версия мужского трофея, который дважды успел забрать Бьорн Борг, не прижилась – слишком сильно напоминала урну для праха.

Современная версия выглядит как чаша с орнаментом из винной лозы и двумя ручками в виде лебедей. За дизайн Кубка Мушкетеров отвечал парижский ювелирный дом Mellerio dits Meller. Он существует уже больше 500 лет и раньше занимался драгоценностями для королевских семей (в Испании и Нидерландах они появляются в этих украшения до сих пор). Еще Mellerio делает «Золотой мяч» для одноименной футбольной премии.

Кубок Мушкетеров хранится у федерации тенниса Франции и выезжает оттуда только на церемонию награждения и фотосессию. Потом он возвращается обратно ждать следующего «Ролан Гаррос». Кстати, в 2017-м и 2018-м трофей выносили на корт в сундуке от Louis Vuitton .

Единственное исключение было сделано в 2009-м – ради Роджера Федерера. Тогда отец швейцарца Роберт не смог присутствовать на финале, а Федерер очень хотел показать ему кубок – и федерация разрешила ему забрать оригинальный кубок на полдня. Правда, вместе с новым чемпионом «Ролан Гаррос» весь день ездили четыре телохранителя – два из них потом остались ночевать под дверями номера Федерера. А на следующее утро Кубок Мушкетеров вернулся на место.

14 килограммов серебра ради десимы Надаля

Оригинальный трофей весит 14 килограммов и сделан из серебра 925-й пробы. Его высота – 40 сантиметров, а ширина – 19. Но победитель обычно получает уменьшенную в два раза копию, которую оценивают примерно в 5 тысяч евро. На ее изготовление уходит примерно 50 часов.

Как же делают этот трофей? Сначала лист серебра нарезается, и из него формируют чашу. Затем литейщик в специальных формах отливает будущие лебединые ручки и выпуклый орнамент (фриз) из виноградной лозы. Резчик дорабатывает получившиеся заготовки и придает им законченный вид.

После этого ювелир спаивает все детали и ставит получившуюся чашу на мраморное основание. Полировщик доводит трофей до зеркального блеска, а гравировщик на финальном этапе наносит на табличку название турнира и год.

В 2017-м Mellerio заранее создали особенную копию для Рафаэля Надаля. Испанец получил Кубок Мушкетеров реального размера в честь десятой победы на «Ролан Гаррос». А к стандартной табличке тогда добавилась надпись Dècima Rafael Nadal (dècima – «десять» по-испански) и все чемпионские годы Надаля.

Лакост – теннисист, придумавший рубашку поло

Ролан Гаррос – человек, а не только турнир. Кем он был?

Фото: Gettyimages.ru /Kirby, Davis/Topical Press Agency, Pascal Rondeau, Keystone, Adam Pretty, Clive Brunskill