«Интер» – фаворит гостевого матча с «Ромой». «Нерадзурри» с 2016 года не проигрывают римлянам на выезде

«Рома» примет «Интер» в 7-м туре Серии А.

«Интер» – фаворит с коэффициентом 2.24. На победу «Ромы» букмекеры дают 3.70, на ничью – 3.30

Римляне не побеждают «Интер» дома 8 матчей подряд (5 поражений и 3 ничьих). Последний раз «нерадзурри» проигрывали в гостях у «Ромы» в октябре 2016 года (1:2).

Если «Интер» снова как минимум не уступит, сыграет коэффициент 1.31.

Матч пройдет 18 октября. Начало – в 21:45 мск.

