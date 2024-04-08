Горячкина котируется фаворитом шахматного турнира претенденток, хотя идет 2-й в таблице. Лидирует китаянка Тань Чжунъи

Александра Горячкина занимает второе место в таблице женского турнира претендентов.

Российская шахматистка набрала 2,5 очка в 4-х турах. Лидирует китаянка Тань Чжунъи – у нее 3 балла.

Букмекеры по-прежнему считают Горячкину фаворитом турнира претенденток. Россиянка котируется выше лидирующей китаянки – 2.85 против 3.20.

Третьей котируется еще одна представительница России – Екатерина Лагно (7.00).

Победитель турнира претенденток по версии букмекеров:

1. Александра Горячкина (Россия, 2,5 очка) – 2.85

2. Тань Чжунъи (Китай, 3 очка) – 3.20

3. Екатерина Лагно (Россия, 2 очка) – 7.00

4. Рамешбабу Вайшали (Индия, 2 очка) – 10.00

5. Лэй Тинцзе (Китай, 1,5 очка) – 11.00

6. Нургюл Салимова (Болгария, 2 очка) – 15.00

7-8. Анна Музычук (Украина, 1,5 очка) – 30.00

7-8. Хампи Конеру (Индия, 1,5 очка) – 30.00

Победитель сыграет с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь за звание чемпиона мира по шахматам.

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