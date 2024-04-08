Горячкина котируется фаворитом шахматного турнира претенденток, хотя идет 2-й в таблице. Лидирует китаянка Тань Чжунъи

Теги турнир претендентов Ставки на спорт Екатерина Лагно Хампи Конеру Анна Музычук Тань Чжунъи Александра Горячкина Лэй Тинцзе Ставки на сегодня Ставки на шахматы Нургюл Салимова Рамешбабу Вайшали Ставки

Александра Горячкина занимает второе место в таблице женского турнира претендентов.

Российская шахматистка набрала 2,5 очка в 4-х турах. Лидирует китаянка Тань Чжунъи – у нее 3 балла.

Букмекеры по-прежнему считают Горячкину фаворитом турнира претенденток. Россиянка котируется выше лидирующей китаянки – 2.85 против 3.20.

Третьей котируется еще одна представительница России – Екатерина Лагно (7.00).

Победитель турнира претенденток по версии букмекеров:

1. Александра Горячкина (Россия, 2,5 очка) – 2.85

2. Тань Чжунъи (Китай, 3 очка) – 3.20

3. Екатерина Лагно (Россия, 2 очка) – 7.00

4. Рамешбабу Вайшали (Индия, 2 очка) – 10.00

5. Лэй Тинцзе (Китай, 1,5 очка) – 11.00

6. Нургюл Салимова (Болгария, 2 очка) – 15.00

7-8. Анна Музычук (Украина, 1,5 очка) – 30.00

7-8. Хампи Конеру (Индия, 1,5 очка) – 30.00

Победитель сыграет с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь за звание чемпиона мира по шахматам.

Ставки на Спортсе

Ого, «МЮ» тормознул «Ливерпуль» и его самый убедительный тренд – обыграл во втором тайме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий