«Ман Юнайтед» – «Ливерпуль»: более половины игроков БЕТСИТИ ставят на команду Клоппа

7 апреля в рамках 32-го тура АПЛ сыграют «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Встреча пройдет на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 17:30.

«Ливерпуль» продолжает борьбу за титул. Команда Юргена Клоппа выиграла шесть из семи последних матчей чемпионата и на момент начала тура с 70 очками возглавляла таблицу.

У «МЮ» три поражения, одна победа и одна ничья в пяти предыдущих встречах АПЛ. Коллектив Эрика тен Хага с 48 очками занимает шестую строчку, уступая девять баллов замыкающей топ-4 «Астон Вилле».

В нынешнем сезоне команды встречались дважды. В матче первого круга была зафиксирована ничья 0:0, а в игре Кубка Англии сильнее оказались манкунианцы (4:3 д.в.).

При этом в шести последних очных матчах в рамках АПЛ четыре раза победил «Ливерпуль».

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Аналитики БЕТСИТИ считают мерсисайдцев фаворитами предстоящей встречи. На победу гостей предлагают коэффициент 1.67, на успех «МЮ» дают 4.70, вероятность ничьи оценивается кэфом 4.80.

Эксперты уверены, что матч будет результативным. На это указывает статистика последних очных игр – в шести из восьми противостояний было больше трех голов.

В БЕТСИТИ поставить на ТБ 3.5 можно за 1.90, на ТМ 3.5 дают 1.96.

Игроки БЕТСИТИ отдают предпочтение «Ливерпулю». На П2 ставят 54% бетторов.

Только 26% отдают предпочтение «МЮ», 20% выбрали для ставки ничью.

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