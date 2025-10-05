«Балтика» набрала 20 очков в 11 турах РПЛ – лучший результат новичка на этом отрезке с 2005 года

«Балтика» дома обыграла «Динамо» Махачкала в 11-м туре Мир РПЛ (2:0).

В прематче калининградцы котировались фаворитами с коэффициентом 1.80. Победа с форой (-1,5) зашла за 3.80.

Таким образом, «Балтика» набрала 20 очков в 11 турах (5 побед, 5 ничьих и поражение) и занимает 5-е место в таблице. Это лучший старт новичка лиги с сезона-2005/06. В том сезоне «Спартак Нальчик» набрал 21 очко в 11 матчах чемпионата.

