  • «Спартак» и ЦСКА забили 5+ голов в очном матче РПЛ впервые с 2009 года. На это давали 13% вероятности
5

ЦСКА победил в дерби со «Спартаком» в 11-м туре Мир РПЛ (3:2)

В прематче армейцы котировались андердогами с коэффициентом 2.90. Тотал больше 4,5 голов сыграл за 7.60 (около 13% вероятности).

«Спартак» и ЦСКА забили 5+ голов в очном матче РПЛ впервые за 16 лет. В 2009-м армейцы победили в гостях у красно-белых со счетом 3:2.

Станкович против Челестини на поле: серб забивал и удалялся, у швейцарца – незабитый пенальти

Опубликовала: Венера Кравченко
