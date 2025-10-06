ЛАСК в Австрии отыграл три гола за 5 минут. В лайве прошел коэффициент 51.00

В девятом туре чемпионата Австрии состоялся редкий камбэк: ЛАСК отыграл три мяча у «Хартберга», уступая на 89-й минуте – 0:3.

Все три гола уместились в интервале пяти минут. Любопытно, что букмекеры убрали коэффициент на победу «Хартберга» из линии в лайве. Поставить на ничью давали в диапазоне 45.00-51.00.

До этого матча у хозяев не было ни одной ничьей в чемпионате.

