«Норильский никель» сыграет с КПРФ в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России по мини-футболу

Турнир пройдет в Норильске с 23 по 25 февраля.

25 января в Москве состоялась жеребьевка Финала четырех БЕТСИТИ Кубка России по мини-футболу среди мужских команду.

В церемонии приняли участие заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза Ирина Посиренина, лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев и чемпион Европы по мини-футболу Олег Денисов.

В Финал четырех пробились «Норильский никель», «Газпром-Югра», КПРФ и «Ухта».

По итогам жеребьевки полуфинальные пары распределились следующим образом – «Газпром-Югра» встретится с «Ухтой», а «Норильский никель» сыграет с КПРФ.

Финал четырех БЕТСИТИ Кубка России пройдет в Норильске, в спортивном комплексе «Айка», вмещающем 1 100 зрителей. 23 февраля состоятся полуфиналы, 25 февраля – матч за третье место и финал.

БЕТСИТИ первым из российских букмекеров представил коэффициенты на исходы полуфинальных матчей турнира.

По мнению букмекеров, в паре «Газпром-Югра» – «Ухта» шансы на выход в финал равные. Коэффициент на проход обеих команд – 1.87. Аналитики БЕТСИТИ считают, что в паре «Норильский никель» – КПРФ фавориты гости. Коэффициент на выход КПРФ в финал – 1.66.

Букмекерская компания БЕТСИТИ – титульный партнер БЕТСИТИ Кубка России по мини-футболу среди мужских команд.