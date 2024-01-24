«Winline приглашает: Зимний Кубок РПЛ в Абу-Даби – Побеждай и Путешествуй!»

Зима – не повод для затишья в мире футбола, а, наоборот, время, которое дарит всем фанатам футбола Зимний кубок Российской Премьер Лиги. В этом году турнир пройдет в столице ОАЭ, эмирате Абу-Даби, с поддержкой букмекерской компании Winline.

С 1 по 15 февраля взор каждого футбольного болельщика будет прикован к календарю матчей, наполненному списком поединков между командами РПЛ, такими как ФК «Спартак» и ФК «Ростов», а также матчами между казахстанским ФК «Кайрат» и эмиратским ФК «Шабаб Аль-Ахли». Борьбу за главный приз проведут эти четыре команды, а матчи между ними обещают быть настоящими испытаниями, где каждая команда продемонстрирует фанатам свой профессионализм и стремление к победе.

Радостной новостью для поклонников «Кайрата» станет возможность наслаждаться прямыми трансляциями матчей своей команды на телеканале Qazsport. Это отличная возможность поддержать любимую команду и насладиться всеми эмоциями игры.

Однако, болельщики и фанаты смогут насладиться не только футбольными поединками, но и эксклюзивной акцией от букмекерской компании Winline! В рамках розыгрыша участники имеют шанс выиграть бесплатную поездку в Абу-Даби на Зимний кубок РПЛ.

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Победители акции будут выбраны случайным образом и объявлены в социальных сетях футбольного клуба «Кайрат».

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