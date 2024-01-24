Рекордные 92 тысячи человек в Великобритании отказались от гемблинга в 2023 году

Теги Ставки на спорт Ставки на сегодня Ставки

В британской национальной системе самоисключений от азартных игр (Gamstop) зарегистрировалось рекордное количество человек.

По данным, iGaming Business, в 2023-м от азартных игр в Великобритании отстранились около 92 тысяч человек. Это на 9,5% больше предыдущего рекорда, установленного в 2022 году – 84 тысячи регистраций.

В реестре Gamstop состоят уже 433 357 игроков. Большинство игроков (55%) выбрали пожизненное самоисключение от азартных игр.

Примечательно, что за год на 31% выросло количество регистраций среди британцев от 16 до 24 лет.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Математик-любитель создал модель для определения победителей «Оскара», точность прогнозов – 77%. Говорит, что в этом году прервется 20-летний тренд

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Просто красавы!! Я думаю, что многие просто не могут себя контролировать и отпускаю вожжи, проигрывая все имущество. Но никто не запрещает просто пробовать удачу пару раз в месяц, как это делаю я на олимпбет. Особенно, если ставить с умом😉😉😉
+2
0
+2
Ответ Гизат Дамиров
Просто красавы!! Я думаю, что многие просто не могут себя контролировать и отпускаю вожжи, проигрывая все имущество. Но никто не запрещает просто пробовать удачу пару раз в месяц, как это делаю я на олимпбет. Особенно, если ставить с умом😉😉😉
ума многим как раз в обрез по жизни, олимпбет слышал, да.
+2
0
+2
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий