Рекордные 92 тысячи человек в Великобритании отказались от гемблинга в 2023 году

В британской национальной системе самоисключений от азартных игр (Gamstop) зарегистрировалось рекордное количество человек.

По данным, iGaming Business, в 2023-м от азартных игр в Великобритании отстранились около 92 тысяч человек. Это на 9,5% больше предыдущего рекорда, установленного в 2022 году – 84 тысячи регистраций.

В реестре Gamstop состоят уже 433 357 игроков. Большинство игроков (55%) выбрали пожизненное самоисключение от азартных игр.

Примечательно, что за год на 31% выросло количество регистраций среди британцев от 16 до 24 лет.

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