Швентек вылетела с Australian Open, хотя ее победа над Носковой котировалась за 1.07. Она была посеяна первой на турнире

Теги Australian Open Ставки на спорт Ставки на теннис Ига Швентек Линда Носкова Ставки

На женском Australian Open-2024 произошла сенсация – уже в третьем раунде турнир покинула его главный фаворит. Ига Швентек проиграла Линде Носковой 6:3, 3:6, 4:6 и прервала свою 18-матчевую победную серию.

Перед матчем победа Швентек оценивалась всего в 1.07, успех Носковой – в 8.60. А перед турниром именно Швентек считалась главным фаворитом, коэффициент на победу составлял 3.20.

Ранее Швентек трижды выигрывала «Ролан Гаррос» и еще один раз US Open, а на Australian Open четыре раза не преодолевала четвертый раунд и только однажды дошла до полуфинала.

Носкова в 1/8 финала встретится с победительницей пары Элина Свитолина – Виктория Голубич.

 
 
1 комментарий
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Не хотел бы я сегодня быть поляком..
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