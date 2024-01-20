Швентек вылетела с Australian Open, хотя ее победа над Носковой котировалась за 1.07. Она была посеяна первой на турнире

На женском Australian Open-2024 произошла сенсация – уже в третьем раунде турнир покинула его главный фаворит. Ига Швентек проиграла Линде Носковой 6:3, 3:6, 4:6 и прервала свою 18-матчевую победную серию.

Перед матчем победа Швентек оценивалась всего в 1.07, успех Носковой – в 8.60. А перед турниром именно Швентек считалась главным фаворитом, коэффициент на победу составлял 3.20.

Ранее Швентек трижды выигрывала «Ролан Гаррос» и еще один раз US Open, а на Australian Open четыре раза не преодолевала четвертый раунд и только однажды дошла до полуфинала.

Носкова в 1/8 финала встретится с победительницей пары Элина Свитолина – Виктория Голубич.