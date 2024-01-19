«Интер» – «Лацио»: игроки БЕТСИТИ назвали второго финалиста Суперкубка Италии

19 января в полуфинале Суперкубка Италии сыграют «Интер» и «Лацио». Встреча пройдет на стадионе KSU в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется в 22:00.

Обе команды находятся в хорошей форме. Миланцы выиграли три из четырех последних матчей, а победная серия римлян составляет пять игр.

В нынешнем сезоне соперники встречались один раз. В декабре в матче Серии А «Интер» победил в Риме со счетом 2:0. Всего же в пользу миланского клуба завершились четыре из шести последних очных поединков, в двух из них успех был на стороне столичной команды.

В семи из восьми предыдущих очных матчей забили обе команды. В пяти из шести последних игр было три гола и более.

В БЕТСИТИ на «ОЗ:да» в предстоящем матче можно поставить с кэфом 1.98, на ТБ 2.5 предлагается 2.00.

По оценкам аналитиков, шансов на победу больше у «Интера». На миланцев дают 1.68., а победу «Лацио» можно взять за 5.50. Вероятность ничьи в основное время оценивается кэфом 4.00.

Игроки БЕТСИТИ отдают предпочтение миланскому клубу. 64% бетторов поставили на победу «Интера», 17% выбрали ничью, 19% верят в успех команды из Рима.

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