Египет спас ничью с Мозамбиком благодаря пенальти Салаха на 97-й. До игры на соперника давали 11.50
Египет сенсационно сыграл вничью с Мозамбиком (2:2) в 1-м туре группового этапа Кубка Африки.
Египтяне спаслись от поражения на седьмой компенсированной минуте благодаря голу Мохамеда Салаха с пенальти.
Перед матчем на победу Мозамбика можно было поставить с коэффициентом 11.50. На Египет давали низкие 1.34, ничья шла за 4.90.
Во 2-м туре Египет сыграет против Ганы.
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