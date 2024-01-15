Египет спас ничью с Мозамбиком благодаря пенальти Салаха на 97-й. До игры на соперника давали 11.50

Египет сенсационно сыграл вничью с Мозамбиком (2:2) в 1-м туре группового этапа Кубка Африки.

Египтяне спаслись от поражения на седьмой компенсированной минуте благодаря голу Мохамеда Салаха с пенальти.

Перед матчем на победу Мозамбика можно было поставить с коэффициентом 11.50. На Египет давали низкие 1.34, ничья шла за 4.90.

Во 2-м туре Египет сыграет против Ганы.

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