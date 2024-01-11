Посещаемость российских казино в новогодние праздники взлетела на 68%

В Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС) сообщили, что в новогодние каникулы российские казино посетило на 68% больше человек, чем в 2022 году.

В период с 1 по 8 января российские игорные зоны приняли 84 052 гостя. Это рекордный показатель за последние несколько лет.

«При этом все развлекательные кластеры фиксируют тенденцию увеличения потока гостей в период новогодних праздников.

К примеру, динамика посещений игорной зоны «Красная Поляна» с 1 по 8 января выглядит следующим образом: 2022 год – 23 858 гостей, 2023 год – 32 587 гостей, 2024 – 36 920 гостей», – отметили в АИРИС.

Схожее соотношение роста посещаемости наблюдается и в других игорных зонах России.

«Азартная отрасль, безусловно, видит, с какой интенсивностью развивается внутренний туризм в нашей стране. Внушительное число наших сограждан сменили направления своих новогодних поездок, обратив внимание на популярные направление внутри страны.

Потребности и ожидания среднестатистического туриста претерпели изменения. Людей стала чаще интересовать событийная составляющая отдыха. Речь идет о концертных программах, спортивных шоу, гастрономических ужинах, шоу-программах, SPA и оздоровительный процедурах, а также отельном сервисе высокого уровня.

Именно эти направления бизнеса российские казино развивают и улучшают год от года, привлекая неигровыми развлечениями все больше гостей», – заявил исполнительный директор АИРИС Дмитрий Анфиногенов.

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