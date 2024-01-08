Хендерсон хочет уехать из Саудовской Аравии. Букмекеры считают, что он перейдет в «Челси»
Джордан Хендерсон продолжит карьеру в «Челси», считают букмекеры.
На днях Daily Mail стало известно, что полузащитник «Аль-Иттифака» хочет покинуть Саудовскую Аравию из-за проблем с адаптацией.
Утверждается, 33-летний англичанин готов рассмотреть любые предложения в зимнее трансферное окно. Букмекеры по этому поводу открыли линию на то, где продолжит карьеру экс-капитан «Ливерпуля».
Топ-10 фаворитов на подписание Хендерсона по версии букмекеров:
1. «Челси» — 3.75
2. «Бавария» — 9.50
3-4. «Манчестер Юнайтед» — 10.00
3-4. «Тоттенхэм» — 10.00
5. «Вест Хэм» — 11.00
6-7. «Ливерпуль» — 13.00
6-7. «Астон Вилла» — 13.00
8-9. «Сандерленд» — 17.00
8-9. «Брайтон» — 17.00
10-11. «Эвертон» — 23.00
10-11. «Байер» — 23.00
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