Хендерсон хочет уехать из Саудовской Аравии. Букмекеры считают, что он перейдет в «Челси»

Джордан Хендерсон продолжит карьеру в «Челси», считают букмекеры.

На днях Daily Mail стало известно, что полузащитник «Аль-Иттифака» хочет покинуть Саудовскую Аравию из-за проблем с адаптацией.

Утверждается, 33-летний англичанин готов рассмотреть любые предложения в зимнее трансферное окно. Букмекеры по этому поводу открыли линию на то, где продолжит карьеру экс-капитан «Ливерпуля».

Топ-10 фаворитов на подписание Хендерсона по версии букмекеров:

1. «Челси» — 3.75

2. «Бавария» — 9.50

3-4. «Манчестер Юнайтед» — 10.00

3-4. «Тоттенхэм» — 10.00

5. «Вест Хэм» — 11.00

6-7. «Ливерпуль» — 13.00

6-7. «Астон Вилла» — 13.00

8-9. «Сандерленд» — 17.00

8-9. «Брайтон» — 17.00

10-11. «Эвертон» — 23.00

10-11. «Байер» — 23.00

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