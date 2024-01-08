Хендерсон хочет уехать из Саудовской Аравии. Букмекеры считают, что он перейдет в «Челси»

Теги Бавария Байер Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Вест Хэм Эвертон Астон Вилла премьер-лига Англия Тоттенхэм Сандерленд высшая лига Саудовская Аравия Ставки на спорт Брайтон Джордан Хендерсон Аль-Иттифак Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

Джордан Хендерсон продолжит карьеру в «Челси», считают букмекеры.

На днях Daily Mail стало известно, что полузащитник «Аль-Иттифака» хочет покинуть Саудовскую Аравию из-за проблем с адаптацией.

Утверждается, 33-летний англичанин готов рассмотреть любые предложения в зимнее трансферное окно. Букмекеры по этому поводу открыли линию на то, где продолжит карьеру экс-капитан «Ливерпуля».

Топ-10 фаворитов на подписание Хендерсона по версии букмекеров:

1. «Челси» — 3.75

2. «Бавария» — 9.50

3-4. «Манчестер Юнайтед» — 10.00

3-4. «Тоттенхэм» — 10.00

5. «Вест Хэм» — 11.00

6-7. «Ливерпуль» — 13.00

6-7. «Астон Вилла» — 13.00

8-9. «Сандерленд» — 17.00

8-9. «Брайтон» — 17.00

10-11. «Эвертон» — 23.00

10-11. «Байер» — 23.00

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Перейдет ли Месси в «Барселону» и Гризманн в «МЮ», уедет ли Салах в Саудовскую Аравию? Как букмекеры оценивают зимние трансферы

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Скоро все уедут)Деньги это хорошо ,но когда играешь на таком низком уровне и при 5 тйсячах болельщиках ,то надолго тебя не хватит
+1
0
+1
Это шутка какая то?
0
0
0
Опять миллион реклам азартных игр на спортс…
0
0
0
ну и зачем он?
0
0
0
А почему не Реал Мадрид или Зенит, если уж от балды писать?
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий