«Ювентус» не проигрывает три месяца и борется за чемпионство с «Интером». Сегодня матч с «Ромой» – букмекеры назвали фаворита

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«Ювентус» и «Рома» встретятся в 18-м туре Серии А.

Туринский клуб занимает 2-е место в турнирной таблице лиги, отставая от лидирующего «Интера» на четыре очка. У «Ювентуса» всего одно поражение в сезоне – от «Сассуоло» (2:4) в конце сентября.

«Рома» идет на 6-й строчке в лиге. От топ-3 клуб отстает на пять очков.

«Ювентус» – фаворит сегодняшней встречи по версии букмекеров с коэффициентом 2.14. Победа «Ромы» идет за 4.30, ничья – за 3.10.

Матч состоится 30 декабря и начнется в 22:45 мск.

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