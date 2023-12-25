«Решил закинуть и проиграть, чем не закинуть и долго об этом выслушивать». Мужчина поставил 5 долларов на точный счет в НФЛ по совету жены и выиграл 1,8 тысячи

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Мужчина из США выиграл 1,8 тысячи долларов, сделав ставку на матч НФЛ по совету жены.

«Когда мы готовились к рождественскому ужину, я попросил свою жену угадать точный счет вечернего матча НФЛ.

Она спросила, сколько очков дают за тачдауны, сколько за реализацию и сколько за любой другой гол. После того, как я все это объяснил, она назвала счет 26:23. Я спросил, кто именно победит, и она ответила: «Пэтриотс», потому что там играл Том Брэди».

Я настаивал на том, чтобы не брать эту мусорную ставку, но потом понял — уж лучше я закину эти 5 долларов и проиграю, чем не закину и буду ещё долго об этом выслушивать», – рассказал мужчина.

Беттор рискнул поставить 5 долларов на точный счет 26:23 в пользу «Нью-Ингленд Пэтриотс» в матче с «Денвер Бронкос» с коэффициентом 361.00, и ставка сыграла. Выигрыш составил 1 805 долларов.

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