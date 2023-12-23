Победитель матча «Ливерпуль» – «Арсенал» станет рождественским чемпионом Англии. Букмекеры назвали фаворита
«Ливерпуль» и «Арсенал» встретятся в 18-м туре АПЛ.
Победитель сегодняшнего матча станет рождественским чемпионом Англии. В случае ничьей им станет «Астон Вилла».
«Ливерпуль» – фаворит встречи у букмекеров за 2.45. Победа «Арсенала» оценивается коэффициентом 2.90, ничья – за 3.70.
Игра состоится 23 декабря и начнется в 20:30 по московскому времени.
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