Клиенты OLIMPBET забрали пару десятков миллионов на рискованных ставках

18-й тур Ла Лиги принес крупные выигрыши клиентам букмекерской компании OLIMPBET. Но обоим бетторам пришлось понервничать.

На 75-й минуте матча между «Алавесом» и «Реалом» при счете 0:0 клиент БК поставил на победу мадридцев с коэффициентом 4.70. Сумма ставки составила 250 тысяч рублей. Уже в компенсированное время (90+2) Лукас Васкес с подачи Тони Крооса забил единственный гол и принес «Реалу» победу, а клиенту OLIMPBET – выигрыш в размере 1 175 000 рублей.

Другой беттор еще до начала матча «Кадис» – «Реал Сосьедад» поверил в то, что хозяева не проиграют, и поставил на это с кэфом 2.22 крупную сумму в 9 миллионов 990 тысяч рублей. В равной игре соперники не наиграли даже на один гол – по ожидаемым голам 0,54 xG против 0,60. Ничья принесла клиенту OLIMPBET 22 197 780 рублей.

Букмекерская компания OLIMPBET поздравляет счастливчика с победой и напоминает, что всех новых игроков ждет специальная акция — 100% возврат ставки в случае, если первое пари не сыграет.