Овечкин повторил свой антирекорд по матчам без голов в НХЛ. Букмекеры сомневаются, что он побьет рекорд Гретцки

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Ставки на спорт Ставки на хоккей Ставки на сегодня Ставки

Александр Овечкин не отметился заброшенными шайбами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (4:2).

Капитан «Вашингтона» не забил в 10 матчах подряд. Он повторил личный антирекорд в НХЛ по продолжительности безголевой серии, установленный в феврале и марте 2017 года.

Букмекеры сомневаются, что нападающий побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам в лиге – за неделю котировки на это поднялись с 1.60 до 1.85. С таким же коэффициентом можно поставить на то, что 38-лений россиянин не превзойдет достижение канадца.

Овечкин отстает от Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ на 67 голов. Форвард «Вашингтона» набрал 16 (5+11) очков в 25 играх этого сезона.

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9 комментариев
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Надеюсь, рекорд Гретцки устоит.
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Саня, давай, назло всем!!!
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Ответ MANDARIN
Давай, Ови, мы в твоей команде! 🏒💪
Путинтим2024?))
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85% за 2 года? Хорошая инвестиция .
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Желейный уже давно не тянет, пора заканчивать с этим позором. Выкуп контракта в конце этого сезона - лучшее решение для Вашингтона.
+1
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букмекеры очнулись, наконец
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