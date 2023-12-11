Овечкин повторил свой антирекорд по матчам без голов в НХЛ. Букмекеры сомневаются, что он побьет рекорд Гретцки
Александр Овечкин не отметился заброшенными шайбами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (4:2).
Капитан «Вашингтона» не забил в 10 матчах подряд. Он повторил личный антирекорд в НХЛ по продолжительности безголевой серии, установленный в феврале и марте 2017 года.
Букмекеры сомневаются, что нападающий побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам в лиге – за неделю котировки на это поднялись с 1.60 до 1.85. С таким же коэффициентом можно поставить на то, что 38-лений россиянин не превзойдет достижение канадца.
Овечкин отстает от Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ на 67 голов. Форвард «Вашингтона» набрал 16 (5+11) очков в 25 играх этого сезона.
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