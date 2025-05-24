«Зенит» – букмекерский фаворит в следующем сезоне РПЛ, у «Спартака» и «Краснодара» равные шансы

Букмекеры оценили шансы команд на победу в РПЛ в сезоне-2025/26.

«Зенит» котируется первым фаворитом с коэффициентом 2.00. «Спартак» и «Краснодар» считаются главными конкурентами – на них дают по 5.50.

Петербуржцы котируются фаворитами в восьмом сезоне подряд, в шести они стали чемпионами. В сезоне-2024/25 «Зенит» финишировал вторым, отстав от «Краснодара» на одно очко.

Победитель РПЛ-2025/26 по версии букмекеров:

1. «Зенит» – 2.00;

2-3. «Краснодар» – 5.50;

2-3. «Спартак» – 5.50;

4. ЦСКА – 10.00;

5. «Динамо» – 11.00;

6. «Локомотив» – 20.00.

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