Месяц назад «Аякс» шел последним в лиге Нидерландов. Сейчас амстердамцы в топ-5

«Аякс» поднялся на пятое место в таблице чемпионата Нидерландов после победы над «Спартой» (2:1).

Еще в начале ноября клуб из Амстердама шел последним в лиге, а букмекеры принимали ставки на вылет в низший дивизион по итогам сезона.

Сейчас линия на вылет «Аякса» закрыта. Коэффициент на чемпионство изменился не сильно – с 125.00 до 100.00.

ПСВ – букмекерский фаворит лиги за 1.05. Клуб победил во всех 15 турах и лидирует с 10-очковым отрывом.

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