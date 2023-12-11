Месяц назад «Аякс» шел последним в лиге Нидерландов. Сейчас амстердамцы в топ-5

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«Аякс» поднялся на пятое место в таблице чемпионата Нидерландов после победы над «Спартой» (2:1).

Еще в начале ноября клуб из Амстердама шел последним в лиге, а букмекеры принимали ставки на вылет в низший дивизион по итогам сезона.

Сейчас линия на вылет «Аякса» закрыта. Коэффициент на чемпионство изменился не сильно – с 125.00 до 100.00.

ПСВ – букмекерский фаворит лиги за 1.05. Клуб победил во всех 15 турах и лидирует с 10-очковым отрывом.

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10 комментариев
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Когда поняли что Тен Хаг может вернуться
+18
-1
+17
Ответ Aleksey Yashin
Вернулись править?
Ага, с отставанием по очкам от ПСВ почти в два раза.
+3
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+3
Вернулись править?
+1
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Лиону б так...
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+1
Ответ Трент Резнор
Когда поняли что Тен Хаг может вернуться
Всех вернуть в родные клубы: Тен Хага в Аякс, Анчелртти в Милан, Пепа в Барсу, Хави в Катар))
+1
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По приколу что ли зарядить пятихатку на чемпионство Аякса)
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Урааа, Король Эрик точно остаётся в Манчестере
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Звонок Тен Хага мотивировал команду :)
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Ответ Aleksey Yashin
Вернулись править?
Конечно, 2-3 месту стоит напрячься
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