Клиент «Пари» выиграл почти 3 миллиона с 1000 рублей. Сыграл экспресс с коэффициентом 2876.00

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Букмекер «Пари» рассказал о крупном выигрыше клиента в ноябре.

Беттор поставил 1000 рублей на экспресс из 12 событий с коэффициентом 2875.65. Игрок включил в него футбольные матчи чемпионатов России, Испании, Англии, Италии и Германии, а также игру минского и московского «Динамо» в КХЛ.

Самый большой коэффициент в купоне составил 3.50 – так оценивалась победа «Рубина» над «Сочи» и ничья в игре «Севилья» — «Бетис».

Все 12 событий в экспрессе сыграли – беттор заработал 2 875 650 рублей.

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