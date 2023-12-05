Забитые мячи на последних минутах: два футбольных экспресса принесли клиенту BetBoom свыше 18 000 000 рублей!

Завершение осени надолго закрепится в памяти у клиента BetBoom, который собрал в лайве и прематче два успешных экспресса. Первый купон был укомплектован в прошлый четверг, 23 ноября. Общий коэффициент купона составил 9.93, и он принес беттору 9 934 675 рублей выигрыша. Клиент BetBoom был очень уверен в своем триумфе и поставил 1 000 000 рублей!

Коэффициент второго купона, который был собран уже 24 ноября, был меньше первого и составил 5.83. Но сумма ставки была увеличена вдвое, до 2 000 000 рублей. К сожалению, по причине того, что по одному событию в купоне был возврат, коэффициент экспресса понизился до 4.45. Данный купон принес беттору 8 893 843 рубля.

Первый купон зашел с определенными сложностями. Матч «Манчестер Сити» с «Ливерпулем» в матче АПЛ чуть было не разрушил весь купон. Беттор поставил на то, что обе команды забьют. В первой половине игры отличился Эрлинг Холанд, выступающего за «Манчестер Сити». Он на 27-й минуте занес мяч в ворота противника. Оставался гол со стороны «Ливерпуля», но его не было до конца игры. В дальний нижний угол от вратаря на 80-й минуте мяч занес Трент Александер-Арнольд. Матч завершился со счетом 1:1, ставка беттора зашла. А уже 6 декабря «Манчестер Сити» встретится с командой «Астон Вилла». В линии BetBoom маркер «обе команды забьют» оценивается коэффициентом 1.57.

Матч «Лутон Тауна» с «Кристал Пэлас» в рамках АПЛ тоже мог разрушить экспресс. Беттор поставил на общий тотал больше 2. Первая половина игры была безрезультатной. Голы стали забивать только с 70-й минуты. Последний нужный для захода ставки мяч был внесен в ворота практически перед финальным свистком. Со счетом 3:1 экспресс беттора зашел.

Второй экспресс примечателен тем, что он состоял из ставки на общие тоталы. Главное проблемой этого купона было то, что коэффициент его был меньше и составлял 5.83, но из-за возврата одной ставки кэф еще уменьшился до 4.45. Это был матч между «Кельном» и «Баварией» в рамках немецкой Бундеслиги. Беттор поставил на общий тотал в первом тайме больше одного мяча. Харри Кейн воспользовался моментом и занес в ворота противника на 20-й минуте мяч. Это был единственный год за весь матч. Игра завершилась со счетом 1:0. Уже 9 декабря «Бавария» сойдется с «Айнтрахт Франкфурт». В линии BetBoom маркер «ТБ 1,5 в первом тайме» оценивается коэффициентом 2.11.

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