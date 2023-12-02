Клиент Olimpbet поднял 133 тысячи на Лиге конференций
Экспресс из десяти матчей Лиги конференций собрал один из клиентов Olimpbet. Совокупный коэффициент (включая бонус на экспресс от букмекерской компании) составил 668.18. Беттор поставил 200, а выиграл 133 636 рублей.
Из победного экспресса особо стоит отметить матч сербского клуба «Чукарички» против венгерского «Ференцвароша». Клиент Olimpbet сделал ставку на общий ТБ 2,5 с кэфом 1.57. До 83-й минуты счет был 1:0. Но игроки венгерского клуба перевернули матч: Кристоффер Закариассен сравнял счет, а на 90+8-й минуте Александар Пешич забил победный и такой нужный для прохода ставки гол.
Не менее чудесным образом зашел и коэффициент 1.74 на победу болгарского «Лудогорца» в матче со словацким «Спартаком» — 2:1 лишь на 90+5-й минуте, благодаря мячу Матиаса Тиссера.
Букмекерская компания Olimpbet поздравляет счастливчика с победой и напоминает, что всех новых игроков ждет специальная акция — 100% возврат ставки в случае, если первое пари не сыграет.