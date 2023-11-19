Черногории нужна исключительно победа для выхода на Евро. Мотивированный коэффициент за 4.80

Из трех групп квалификации Евро-2024, в которых сегодня играются матчи последнего тура, интрига сохраняется лишь в группе G, где сыграют Черногория и Венгрия.

Единственный шанс команды попасть на чемпионат Европы – войти в топ-2 своей группы. Для этого в последнем туре обязательно надо победить в гостях венгров, которые уже на Евро и которым уже ничего не нужно, и ждать поражения Сербии от Болгарии в параллельной игре.

Победа Черногории над Венгрией стоит 4.80.

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Мечта Казахстана о Евро жива, впереди финальный босс – Словения. Коэффициент на выход начинался с 55.00