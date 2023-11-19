Черногории нужна исключительно победа для выхода на Евро. Мотивированный коэффициент за 4.80

Теги сборная Венгрии по футболу сборная Черногории по футболу Ставки на спорт квалификация Евро-2024 Ставки на футбол Ставки на сегодня Евро-2024 Ставки

Из трех групп квалификации Евро-2024, в которых сегодня играются матчи последнего тура, интрига сохраняется лишь в группе G, где сыграют Черногория и Венгрия.

Единственный шанс команды попасть на чемпионат Европы – войти в топ-2 своей группы. Для этого в последнем туре обязательно надо победить в гостях венгров, которые уже на Евро и которым уже ничего не нужно, и ждать поражения Сербии от Болгарии в параллельной игре.

Победа Черногории над Венгрией стоит 4.80.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Мечта Казахстана о Евро жива, впереди финальный босс – Словения. Коэффициент на выход начинался с 55.00

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий