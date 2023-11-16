Казахстан – Сан-Марино: прямая трансляция Евро-2024, статистика матчей и ставка без риска

17 ноября в 21:00 по астанинскому времени в матче отборочного турнира к Евро-2024 сборная Казахстана примет Сан-Марино. Команда Магомеда Адиева занимает третье место в отборочной группе Н и может попасть на чемпионат Европы напрямую, если за неделю победит дома Сан-Марино и на выезде Словению.

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Букмекеры считают Казахстан абсолютным фаворитом игры со сборной карликовой республики. Подопечные Адиева стали открытием отборочного турнира и вполне способны вновь уверенно одолеть Сан-Марино. Котировки FONBET на победу команд несоизмеримы: 1.05 – на хозяев и 60.00 – на гостей. Ставка «Победа Казахстана в 2 или 3 гола» идет в линии FONBET с коэффициентом 2.45. Трансляция игры будет доступна 17 ноября в 21:00 по времени Астаны на телеканале Qazsport.

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В какой форме Казахстан

Сборная Казахстана занимает третье место в отборочной группе Н и может попасть на Евро-2024 напрямую, если за неделю победит дома Сан-Марино и на выезде Словению. Подопечные Магомеда Адиева выиграли 5 из 7 последних матчей, а в октябре уступили Дании (1:3) и одолели Финляндию (2:1) в Хельсинки.

В какой форме Сан-Марино

Аутсайдеры группы H проиграли все 8 матчей с общим счетом 1-26. В июне «орлы» взяли верх над этим соперником (3:0), а в двух предыдущих встречах уверенно победили (4:0 и 3:1). После этого команда Фабрицио Константини уступила Финляндии (0:6), Дании (0:4, 1:2), Словении (0:4) и Северной Ирландии (0:3).

Казахстан – Сан-Марино: статистика личных встреч

«Орлы» уверенно победили Сан-Марино в каждой из трех предыдущих встреч: дважды – в квалификации Евро-2020 (4:0 и 3:1) и еще раз – в этом отборочном цикле (3:0).

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