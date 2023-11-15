«Молот» выиграл 13 матчей подряд в ВХЛ, но идет андердогом против «СКА-Невы»

«СКА-Нева» встретится с «Молотом» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ.

Пермский клуб выиграл 13 матчей подряд в ВХЛ, но сегодня идет букмекерским аутсайдером.

Поставить на победу «Молота» можно за 2.80. Клуб из Санкт-Петербурга идет фаворитом за 2.23, ничья оценивается в 3.70.

Матч пройдет 15 ноября и начнется в 19:00 мск.

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