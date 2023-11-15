«Молот» выиграл 13 матчей подряд в ВХЛ, но идет андердогом против «СКА-Невы»
«СКА-Нева» встретится с «Молотом» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ.
Пермский клуб выиграл 13 матчей подряд в ВХЛ, но сегодня идет букмекерским аутсайдером.
Поставить на победу «Молота» можно за 2.80. Клуб из Санкт-Петербурга идет фаворитом за 2.23, ничья оценивается в 3.70.
Матч пройдет 15 ноября и начнется в 19:00 мск.
В отборе Евро – решающие матчи! На турнир рвутся даже Молдова и Казахстан, но букмекеры в них совсем не верят
Комментарии