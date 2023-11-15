Olimpbet представляет TOP DOG 25

18 ноября на «Уфа-Арене» пройдет очередной громкий стадионный турнир TOP DOG. Olimpbet уже открыл линию на все бои турнира. Эксклюзивная прямая трансляция будет доступна на сайте и в приложении БК. Ставь и смотри одновременно.

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Главный поединок вечера — пятираундовый чемпионский бой Наима «Самурая» Давудова против Сержа «Bavarian Sniper» Михеля. Бойцы уже встречались в июне 2023 года. Тогда Серж победил техническим нокаутом. До этого Наим был непобежденным чемпионом организации, дважды защитившим титул в среднем весе. Если считаешь, что Давудов возьмет реванш, поставить на «Самурая» можно с коэффициентом 2.05.

Серж в детстве переехал с родителями из России в Германию. Выступал за немецкую сборную по боксу на Олимпиаде–2016 в Рио-де-Жанейро. На TOP DOG 25 Михель идет фаворитом, зарядить на него можно с коэффициентом 1.75.

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