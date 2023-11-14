Убойный медиафутбол: Сабуров и Смолов снялись в ремейке от BetBoom

Спустя 22 года как мир узнал об «Убойном футболе», он состоится на «ВТБ-Арене» в Москве. 18 ноября в 17:30 пройдет встреча победителя Суперфинала BetBoom МКС 2DROTS и футбольного клуба «Динамо» Москва. Специально для этого матча BetBoom снял короткометражный ремейк культового китайского фильма 2000-х годов «Убойный футбол».

В съемках участвовали футболист Федор Смолов, шоумен и известный стендап-комик Нурлан Сабуров, а также шоумены Эмир Кошаков и Илья Макаров, а также главные лица медиафутбольной команды Broke Boys Дмитрий Егоров и Артем Райзен.

«Сделать ремейк популярного фильма — непростая задача, но наши актеры и амбассадоры BetBoom блестяще справились с ней. Наша команда не ограничилась только короткометражкой. В день матча зрители смогут насладиться атмосферой «Убойного медиафутбола» прямо на «ВТБ-Арене». Мы готовим множество сюрпризов и ждем всех на стадионе», — прокомментировал руководитель инфлюенс-маркетинга BetBoom Артем Боев.

Билеты на гранд-финал можно приобрести на сайте. Для посещения матча Fan ID не требуется.