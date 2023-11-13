Панарин набрал очки во всех 14 матчах сезона НХЛ. 500.00 – он побьет рекорд Гретцки по длительности результативной серии

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Артемий Панарин набрал очки во всех 14 матчах на старте сезона НХЛ.

Нападающий «Рейнджерс» повторил клубный рекорд по продолжительности результативной серии со старта сезона, и рекорд среди российских игроков, который установил Дмитрий Квартальнов в сезоне-1992/93 в «Бостоне».

1.30 дают на то, что Панарин побьет оба рекорда – для этого ему нужно набрать хотя бы очко в следующем матче против «Нью-Джерси».

Коэффициентом 11.00 оцениваются шансы Панарина побить рекорд НХЛ по продолжительности результативной серии с начала сезона – 22 матча. Его установил Дэни Хитли в сезоне-2005/06.

БЕТСИТИ также принимает ставки на то, что россиянин побьет рекорд Уэйна Гретцки (51 матч) по длительности результативной серии в НХЛ. Поставить на это можно с коэффициентом 500.00.

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1 комментарий

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Александр_Ронни
Клубный и российский рекорд побьет в игре с дьяволами, а далее, на радостях,не наберет очков в игре с Далласом 20.11
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