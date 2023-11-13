Панарин набрал очки во всех 14 матчах сезона НХЛ. 500.00 – он побьет рекорд Гретцки по длительности результативной серии
Артемий Панарин набрал очки во всех 14 матчах на старте сезона НХЛ.
Нападающий «Рейнджерс» повторил клубный рекорд по продолжительности результативной серии со старта сезона, и рекорд среди российских игроков, который установил Дмитрий Квартальнов в сезоне-1992/93 в «Бостоне».
1.30 дают на то, что Панарин побьет оба рекорда – для этого ему нужно набрать хотя бы очко в следующем матче против «Нью-Джерси».
Коэффициентом 11.00 оцениваются шансы Панарина побить рекорд НХЛ по продолжительности результативной серии с начала сезона – 22 матча. Его установил Дэни Хитли в сезоне-2005/06.
БЕТСИТИ также принимает ставки на то, что россиянин побьет рекорд Уэйна Гретцки (51 матч) по длительности результативной серии в НХЛ. Поставить на это можно с коэффициентом 500.00.
Как же скучно без ставок на футбол – но есть Первая лига и даже чемпионат Индии, а еще – хоккей
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