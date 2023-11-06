65% бетторов БЕТСИТИ ставят на «Тоттенхэм» в матче АПЛ с «Челси»

6 ноября в матче 11-го тура АПЛ сыграют лондонские «Тоттенхэм» и «Челси». Встреча состоится на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и начнется в 23:00.

В десяти стартовых матчах сезона команда Анге Постекоглу выиграла восемь раз при двух ничьих и на момент начала 11-го тура расположилась на первой строчке в таблице, набрав 26 очков.

«Челси» провел неудачное начало чемпионата. В десяти встречах коллектив Маурисио Почеттино победил всего лишь трижды и с 12-ю баллами занимает 11-е место.

«Тоттенхэм» выиграл четыре последних матча в АПЛ. У «Челси» две встречи чемпионата без побед. В последнем туре команда уступила на своем поле «Брентфорду» (0:2).

В прошлом сезоне синие не смогли обыграть «Тоттенхэм» (2:2, 0:2), но в семи предыдущих дерби во всех турнирах «Челси» одержал пять побед.

В семи последних матчах команды Постекоглу было три и более голов. Аналогичная результативность была показана в двух из трех предыдущих играх «Челси» в АПЛ. В БЕТСИТИ поставить на ТБ 2.5 в предстоящей встрече можно за 1.72.

На победу «Тоттенхэма» предлагается 2.16, выигрыш «Челси» оценивается коэффициентом 3.30, на ничью дают 3.90.

Игроки БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами встречи, 65% от общего числа ставок на исход приходится на победу «Хотспур». 19% бетторов считают, что три очка достанутся «Челси», 16% игроков верят в ничейный результат.

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