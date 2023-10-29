«Ювентус» возглавил таблицу Серии А впервые за 3 года. На чемпионство туринцев коэффициент 5.00

«Ювентус» вчера вырвал домашнюю победу у «Вероны» (1:0) благодаря голу Андреа Камбьясо на 97-й минуте.

Победа позволила команде возглавить турнирную таблицу Серии А. Прямо сейчас «Юве» опережает «Интер» на очко, «Милан» – на два. Туринцы вышли на первое место впервые за 3 года. Оба конкурента сегодня проведут сложные матчи — «нерадзурри» примут «Рому», «россонери» отправятся в гости к «Наполи», так что не исключено, что команда Аллегри останется на вершине таблицы.

«Ювентус» перед стартом сезона котировался третьим фаворитом Серии А с коэффициентом 5.00. Сейчас он не изменился. «Интер» укрепился в роли основного претендента, а коэффициент на «нерадзурри» упал с 3.30 до 2.30. «Милан» заменил на втором месте «Наполи», коэффициент на «россонери» обвалился в 2 раза – с 7.00 до 3.50, а на «адзурри» вырос с 3.70 до 10.00.

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