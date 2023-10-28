«Барселона» выиграла лишь дважды за последние 8 игр с «Реалом» в Ла Лиге. Коэффициент сегодня – 2.70

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

«Барселона» примет «Реал Мадрид» в субботнем матче чемпионата Испании. 

В восьми предыдущих личных встречах в Ла Лиге каталонцы одержали лишь две победы, в остальных – пять за Мадридом и одна ничья. Стоит присмотреться к победе «Реала» за 2.75. На то, что Мадрид не проиграет – 1.67.

Старт матча в 17:15 по Москве.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Какое класико самое результативное? А какие там были коэффициенты? Смотрим на историю, ждем голов и тотал больше

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
predMBAPPE
сегодня история поменяется)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий