«Барселона» выиграла лишь дважды за последние 8 игр с «Реалом» в Ла Лиге. Коэффициент сегодня – 2.70

«Барселона» примет «Реал Мадрид» в субботнем матче чемпионата Испании.

В восьми предыдущих личных встречах в Ла Лиге каталонцы одержали лишь две победы, в остальных – пять за Мадридом и одна ничья. Стоит присмотреться к победе «Реала» за 2.75. На то, что Мадрид не проиграет – 1.67.

Старт матча в 17:15 по Москве.

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